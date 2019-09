Onderzoekscentrum test onderwaterrobots uit in Oostende

Het VLIZ investeerde in twee nieuwe robotica-instrumenten, die mooi aansluiten op de onderwaterrobot Zonnebloem, die het VLA al had.

De Zoneblomen is een onderwaterrobot- en camera, die ze onderwater vanop een schip via een kabel kunnen sturen voor onderzoek. Daar komen twee nieuwe robots bij. De Barabas is ene torpedovormige robot, die metingen kan uitvoeren op de zeebodem, en kan tot acht uur onder water aan het werk blijven. De Adhemar is dan weer voortgedreven op golfenergie en zonne-energie, en kan tot maand en aan één stuk metingen doen in het water.

Het Marine Robotics Centre heeft daarnaast ook een technische werkplaats voor het onderhoud van de onderzeese robots. Er komt nog een zeewaterleiding, om in de werkplaats in een testbad met echt zeewater te kunnen werken. Daardoor zullen ze de toestellen ook gewoon aan land kunnen uittesten.

het VLIZ kreeg van Vlaanderen drie miljoen euro investeringsbudget voor haar Robotics Centre.