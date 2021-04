Onderzoeker identificeert vermiste Nieuw-Zeelandse soldaat

De gepensioneerde marineofficier Freddy Declerck uit Langemark-Poelkapelle is er in geslaagd om voor het eerst een vermiste soldaat uit Nieuw-Zeeland te identificeren via archiefonderzoek.

Op Tyne Cot Cemetry in Passendale staan de namen van 1.100 vermiste Nieuw-Zeelanders, ook van zes vermiste kapiteins. Een paar kilometer verderop, in Sint-Juliaan, ligt een kapitein begraven, in een anoniem graf. Dat moest één van de zes zijn, ontdekte onderzoeker Freddy Declerck die er na uitgebreid historisch onderzoek vijf kon schrappen. (Lees verder onder de foto)

Documenten

Freddy Declerck zocht meer bewijsmateriaal en kwam te weten kapitein Ernest Parry op 6 oktober 1917 sneuvelde, samen met een sergeant. Die ligt begraven in dezelfde rij en is wel geïdentificeerd. Via documenten uit Nieuw-Zeeland werd Declercks vermoeden uiteindelijk bevestigd. En zo is dit de eerste keer dat een vermiste Nieuw-Zeelander in België geïdentificeerd wordt via historisch archiefonderzoek. (Lees verder onder de foto)

Slagvelddetective

"In totaal zijn er nog heel veel gesneuvelden, rond de 100.000 die niet geïdentificeerd zijn. De helft daarvan, zo’n 50.000 hebben een graf waarop ‘onbekende soldaat’ staat. Dus is er nog veel werk te doen", zegt de gids en onderzoeker. "Ik hoop dat ik met mijn kleine bijdrage andere mensen kan aanzetten om dit soort slagvelddetectivewerk te doen en die graven een naam te geven, want dat is heel belangrijk voor de familie", besluit hij.