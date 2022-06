De zanger werd in 2018 vergiftigd met thallium en was er erg aan toe. Zijn leven hing aan een zijden draadje. Ondertussen is hij er weer bovenop. Het gerecht kon al die tijd geen dader vinden. En dus wordt de zaak nu definitief gesloten. Ook al vroeg zijn advocate bijkomend onderzoek nadat bleek dat een kennis van de zanger hetzelfde had meegemaakt.

