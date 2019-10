Onderzoek schuldig verzuim nadat man sterft in Kortrijk

De politie is een onderzoek gestart naar mogelijk schuldig verzuim bij een overlijden op de Grote Markt in Kortrijk. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Vorige week woensdag is een 45-jarige man rond middernacht om het leven gekomen, nadat hij onwel was geworden op een muurtje, in elkaar was gezakt en gestorven. Het gaat om een natuurlijke dood, blijkt uit de autopsie.

Pas 2 uur later

Vreemd is dat de politie pas meer dan 2 uur later zijn lichaam vond terwijl uit camerabeelden blijkt dat 8 andere mensen voorbij de man zijn gelopen. Niemand bood hulp of belde de hulpdiensten. Het Kortrijkse parket bevestigt dat de politie een onderzoek is gestart naar mogelijk schuldig verzuim, schrijft de krant. "Het onderzoek verkeert momenteel nog in een vroeg stadium. Het is niet duidelijk of het gerecht ook daadwerkelijk van plan is om de mensen uiteindelijk te vervolgen en of ze de man nog hulp hadden kunnen bieden."

Moeder: "Niet te vatten"

De moeder van Bart Rigole reageerde aangeslagen in de krant. “Wij vonden het al raar dat de hulpdiensten pas om 3 uur verwittigd werden. We dachten al dat er mensen gepasseerd moesten zijn. Als dat zo is, moesten zij hulp bieden. Ik heb mijn zoon destijds geadopteerd uit India, toen hij vier jaar was, om hem daar van straat te halen. Dat hij uiteindelijk op zo’n manier hier bij ons moest sterven, is niet te vatten.”

Een inwendige autopsie moet de doodsoorzaak van de man bepalen.