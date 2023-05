Onderzoek naar verdacht overlijden in Oostende

Er loopt een onderzoek naar een verdacht overlijden in Oostende. Vrijdag werd de uitbater van een café op de Groentenmarkt dood teruggevonden.

Het gaat om een man van 55. Buurtbewoners verwittigden de politie omdat ze de man al een poosje niet meer gezien hadden. De politie vond de man vrijdag dood terug in zijn woning boven het café. Gisteren was er een autopsie. Het is nog wachten op de resultaten.