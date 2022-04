Onderzoek naar racismerel rond Vincent Kompany blijft zonder gevolg

Het onderzoek naar de racistische uitlatingen aan het adres van Anderlecht-trainer en gewezen Rode Duivel-aanvoerder Vincent Kompany tijdens de voetbalmatch Club Brugge-Anderlecht van 19 december is afgerond, zo laat het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper weten.

"Het is onmogelijk om te achterhalen wie welke uitspraken heeft gedaan", klinkt het. Tijdens de match kregen de spelers en staf van Anderlecht allerlei racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Trainer Vincent Kompany gaf na afloop aan gedegouteerd te zijn van de vele racistische verwijten, zoals "bruine apen". Hij liet verstek gaan voor de persconferentie.

"Onmogelijk achterhalen wie uitspraken deed"

Het parket startte een strafrechterlijk onderzoek naar de uitspraken. Vier maanden later is het onderzoek afgerond.

"Op basis van camerabeelden konden een aantal verdachten worden geïdentificeerd, maar op basis van die gegevens is het onmogelijk om te achterhalen wie welke uitspraken heeft gedaan", klinkt het bij het parket.

"Het is onvoldoende bewezen dat alle constitutieve elementen vervuld zijn. Daarom zal het dossier op strafrechterlijk gebied zonder gevolgen worden gerangschikt."

Eind februari ontving koning Filip Kompany op audiëntie in het koninklijk paleis. Ze hadden het over racisme en discriminatie in het voetbal.