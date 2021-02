Onderzoek naar cyanide in Brugse riolen

Dat er in enkele straten van de wijk Christus Koning cyanide in de ondergrond zit, is een bekend probleem. Het gaat om een historische vervuiling en de sanering gebeurt in fasen. Maar nu zou er mogelijk cyanide in de riolering terecht gekomen zijn en dat wordt momenteel onderzocht.

De wegwerkzaamheden in de Leopold I -laan liggen voorlopig stil. Arbeiders hebben per ongeluk een rioolbuis doorboord en er is mogelijk vervuild grondwater in de riolering terecht gekomen. Maar dat wordt nog onderzocht. Er zit immers cyanide in de ondergrond en de stad wil eerst de testen analyseren om zeker te zijn dat de cyanide geen gevaar vormt. Franky Demon: “Er zijn metingen geweest in de riolering. Een riool is een stuk water en een stuk lucht. Mocht er cyanide gezeten hebben in die lucht, dan was er een probleem. Daar zijn de specialisten duidelijk in: er zat geen cyanide in de lucht. Dus, men geeft mij de garantie dat er geen probleem is voor de volksgezondheid.”

Historische vervuiling

De cyanide in de ondergrond is een historische vervuiling, een oud probleem dat mogelijk van de gasfabriek komt. Oud-schepen Jean-Pierre Vanden Berghe woont in de buurt en is er toch niet helemaal gerust op. “Dat is inderdaad de reden van mijn tussenkomst, waarop de burgemeester heel alert gereageerd heeft, dat er open moet gecommuniceerd worden en dat er een duidelijke agenda aan de mensen moet meegedeeld worden. Ik denk dat het moment nu aangebroken is om hier duidelijkheid te verschaffen en op een deskundige manier te onderzoeken wat nog moet gebeuren om dat in te perken.”

Bij het heraanleggen van de straten in de wijk Christus Koning wordt ook de vervuilde grond gesaneerd. Eerder werd de Karel De Floulaan aangepakt en volgend jaar komt de Leopold I-laan aan de beurt. Maar Groen staat erop dat de gemeenteraad en vooral de inwoners beter geïnformeerd worden over de omvang van de cyanidevervuiling. Andries Neirynck, Gemeenteraadslid Groen: “Dit is vrij ernstig. Als ik het mag vergelijken met de site van de oude Carcokefabriek in Zwankendamme, dit is ook een van de brownfields van Brugge. We moeten hier heel omzichtig mee omspringen. Dit is echt wel heel verontrustend. De mensen moeten op een correcte manier geïnformeerd worden.”

