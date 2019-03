In Blankenberge wordt onderzocht waarom zo veel grijze straattegels in het centrum beschadigd zijn. Het gaat om zeker 41 schadegevallen.

De grijze straattegels tonen barsten of zijn kapot. Het probleem situeert zich in de centrumstraten, onder meer in de Kerkstraat. Die straten werden in 2 fases gerenoveerd: van 2015 tot 2017. Het is dan ook opvallend dat de tegels nu al zo zwaar zijn beschadigd.

Werknemers zijn bezig met het vervangen van de beschadigde tegels.

De stad wil via een proefopstelling uitzoeken wat de oorzaak is van de schade. Een studiebureau maakt een inventaris van de schade.