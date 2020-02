Onderzoek diefstal beeldengroep afgerond

Het onderzoek naar de gestolen bronzen beeldengroep van op 't Zand in Brugge is afgerond. Het onderzoek heeft de Roemeense dievenbende in kaart gebracht en de meeste verdachten zitten ook effectief in de cel.

De diefstal gebeurde in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018. Door de heraanleg van 't Zand werden de beelden opgesteld op een grasveld bij de Blauwe Toren. Het doel was om ze een plaats te geven in het Koning Albert I-park. Het was lang onduidelijk wie de beelden gestolen gehad. Na onderzoek is de politie ervan overtuigd dat de beelden na de diefstal naar Nederland zijn overgebracht, waar ze verkocht zijn aan een schroothandel.

De beelden zijn van lood en loodzwaar om te transporteren. Snel werd duidelijk dat de diefstal het werk van een bende zou geweest zijn. Heel wat leden van de Roemeense bende zitten ondertussen in voorhechtenis. Enkele andere verdacht zijn nog op vrije voeten. De beelden, of de restanten ervan zijn niet meer teruggevonden. Het parket stelt nu de eindvordering op waarna de zaak naar de correctionele rechtbank kan doorverwezen worden.