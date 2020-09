Onderwijsbeurs eerste beurs in Kortrijk Xpo

Kortrijk Xpo verwelkomde met de jaarlijkse onderwijsbeurs de allereerste beurs sinds de lockdown in maart. Zo'n 1.400 mensen hadden er zich voor ingeschreven.

In normale omstandigheden moest de beurs al in de afgelopen paasvakantie plaatsgevonden hebben, maar de coronacrisis besliste daar anders over. De organisatoren van de onderwijsbeurs zijn alvast opgelucht en blij dat de beurs uiteindelijk toch kan doorgaan.

Coronaproof

Al zijn er toch ook heel wat maatregelen getroffen om alles coronaproof te laten verlopen. Zo zijn er wandelrichtingen aangebracht, moeten bezoekers zich vooraf inschrijven en werd er met verschillende tijdssloten gewerkt.

Ook de 120 standhouders zijn blij eindelijk terug hun beursstand de kunnen opstellen en hun collega’s terug te zien.