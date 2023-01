'Onderwijsambassadeurs' blijven welkom in Brugge

De stad Brugge zet het project 'Onderwijsambassadeurs' de komende drie jaar verder. In dat project informeren ze anderstalige ouders over het onderwijs bij ons. De resultaten zijn goed, en dus gaat Brugge verder.

Spelenderwijs wordt het belang van onderwijs uitgelegd aan ouders met een migratie-achtergrond. In de eigen moedertaal, zoals het Arabisch. Dat gebeurt met zogenaamde onderwijsambassadeurs, zoals in basisschool Brugge centrum.

Project werkt

Het project van de onderwijsambassadeurs kwam er vier jaar geleden op initiatief van FMDO, een organisatie die de diverse samenleving van vandaag probeert te verbinden. Hier in Brugge werkt het project in elk geval goed.

Verlengd

"Een ouder wil dat zijn kind goed terecht komt en dat ze de juiste info hebben," zegt Ivy Goutsmit van FMDO. "En als je natuurlijk nieuw bent in een bepaalde stad, is het onderwijssysteem heel ingewikkeld. Dus het werkt omdat het echt inspeelt op de nood van ouders. Ouders willen gewoon dat hun kinderen een goede toekomst hebben en we denken dat we daartoe met dit project een steentje kunnen bijdragen." (lees verder onder de foto)

De stad Brugge verlengt het project met drie jaar. En intussen loopt hetzelfde project ook in Oostende, Kortrijk en Roeselare.