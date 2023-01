Ondervoorzitter Rode Kruis Kortrijk opgepakt voor zedenfeiten

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat de ondervoorzitter van het Rode Kruis, afdeling Kortrijk, is opgepakt voor zedenfeiten. De man maakte twee vrouwelijke slachtoffers. De man zelf ontkent alles.

Het parket laat weten dat een man van 54 jaar uit Kortrijk eergisteren is opgepakt voor zedenfeiten. Het gaat om aantasting van de seksuele integriteit en belaging. De man is actief als ondervoorzitter bij het Rode Kruis in Kortrijk.

Onder elektronisch toezicht

Voorlopig is er sprake van twee vrouwelijke slachtoffers. De feiten dateren uit de periode 2021-2022. Hij is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en die heeft besloten om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen. De verdachte zelf ontkent alles. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.