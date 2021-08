Onderstroom wordt verdronken tiener fataal

En dat naar aanleiding van de verdrinkingsdood van een 17-jarige tiener gisteren voor het groeistrand van Oostende. Hij werd gisteren pas na vier uren door teruggevonden aan de waterlijn. De zee lijkt dan wel kalm, maar is verraderlijk omwille van de sterke onderstroom en springtij. Dat kan enkele dagen aanhouden. Er staat vandaag overigens ook meer wind aan de kust. Wie zich in de zee wil begeven blijft maar beter weg van golfbrekers, strekdammen en zandbanken.

"Geef aan dat je in problemen zit"

De redders roepen baders op om duidelijk aan te geven dat ze in de problemen komen. Hoofredder Bart van Eechoute van Middelkerke-Westende: "

We rekenen erop dat de mensen zichzelf in de gaten houden en de mensen rondom. Het zijn vaak andere badgasten die als eerste het gevaar bemerken. Mijn raad is maak het kenbaar als je in de problemen komt en richt je tot de anderen. Dan zijn de redders heel snel verwittigd en ter plaatse."

MRCC

Aan de zoekactie van gisteravond namen 100 mensen deel. Waaronder ook de kustwacht,politie en brandweer en de strandredders. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum neemt bij dit soort acties het voortouw. Jaarlijks moet het MRCC tussen de 40 en 60 in actie schieten voor dergelijke incidenten, meestal lopen die goed af, maar gisteren dus niet. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat iemand verdrinkt in een bewaakte zone.

Onderstroom

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge laat intussen weten dat er geen autopsie uitgevoerd zal worden op de tiener die gisteren verdronk in Oostende. Alles wijst in de richting van een spijtig ongeval. Vermoedelijk is het slachtoffer door de onderstroom in moeilijkheden gekomen, waardoor hij niet meer kon terugzwemmen.

Psychologische bijstand

Het voorval is een bijzonder harde klap voor de familie en de vrienden. Ook de redders zijn diep onder de indruk. Ze krijgen psychologische bijstand op de feiten te verwerken.

