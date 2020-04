Door de coronacrisis kunnen ondernemers niet meer fysiek met elkaar in contact komen, maar uiteraard kunnen ze hun netwerken online onderhouden. Elke deelnemer komt automatisch in een online ruimte terecht waarin hij zichzelf kan voorstellen aan de andere deelnemers in de ruimte. Na verloop van tijd wordt elke deelnemer automatisch in nieuwe ruimtes gebracht met andere ondernemers.