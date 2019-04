Ondernemers leggen politici vuur aan schenen

Ondernemers leggen West-Vlaamse politici het vuur aan de schenen. Dat gebeurde gisteravond in de Sint-Amandskerk in Roeselare.

Aanhoudende problemen met krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt, de nakende brexit en met de ruimtelijke ordening in onze provincie. Unizo West-Vlaanderen legt de ondernemersaftrek op tafel, dat is een korting op de winst van bedrijven die geen vennootschap zijn.

Het was een confrontatie met West-Vlaamse politici, die op een lijst staan voor de komende verkiezingen. Ondernemers willen weten of en hoe de kandidaten bepaalde problemen zullen aanpakken. En er zijn nogal wat West-Vlaamse bekommernissen, die de kop opsteken.

Krapte op arbeidsmarkt

Re-Mind uit Kortrijk geeft biedt studiebegeleiding, privélessen en business coaching aan. Maar groeien is moeilijk in West-Vlaanderen door de krapte op de arbeidsmarkt, die maar blijft aanslepen. 'Ik denk dat West-Vlaanderen de provincie is en zeker Zuid-West-Vlaanderen om dat heel sterk te voelen,' zegt Ann Coussement van Re-Mind.'Ik denk dat we wel een aantal pijnpunten en mogelijke oplossingen hebben horen terugkomen, maar het zal natuurlijk te zien zijn in welke mate die oplossingen werkbaar zijn.'

Ruimtelijke ontwikkeling

West-Vlaanderen wordt vaak over het hoofd gezien bij ruimtelijke ontwikkeling. En dat zit A1 Planning Architecten uit Oostende dwars. De aandacht van politici gaat meestal uit naar de kern Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven. Jozef Hessel van A1 Planning Architecten: 'Er wordt een algemene visie uitgewerkt over Vlaanderen. En door een of ander lobbywerk wordt die visie dan teruggeschroefd naar een standpunt in Brussel en daar worden heel vaak de uithoeken van het land vergeten, ja.'

Dreigende brexit

En dan is er nog de brexit, die als een dreigende donderwolk boven de West-Vlaamse transport- en expeditiesector hangt en dus ook boven Ocean Gate Logictics in Zeebrugge. 'Ik denk dat het heel belangrijk is dat de politici blijven contact houden met de UK om op douanevlak een en ander te doen, zodat we niet geconfronteerd worden met belemmeringen als invoerrechten en dergelijke, dus dat we meer richting een douane-unie gaan,' zegt Hendrik Vermeulen van Ocean Gate Logistics.

Ondernemersaftrek als verkiezingsthema

Unizo West-Vlaanderen wil de ondernemersaftrek naar voor schuiven als verkiezingsthema. Wouter Blomme van Unizo West-Vlaanderen: 'Dat is een korting van 20% op de brutowinst van de ondernemingen, die geen vennootschap zijn. We doen dat omdat in de buurlanden een gelijkaardig systeem bestaat en West-Vlaanderen grenst zowel aan Nederland als Frankrijk, dus hebben we concurrentie op dat vlak.'

Zonder die ondernemersaftrek wordt het voor West-Vlaamse bedrijven en handelszaken moeilijk om nog te concurreren met ondernemingen net over de grens.