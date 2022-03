Ondernemers bundelen krachten tegen bovengronds Ventilusproject

Ventilus is het nieuwe hoogspanningsproject dat de groene stroom vanop zee aan land verder verdeelt. Daarvoor moet een hoogspanningslijn komen van noord naar zuid in onze provincie, tot in Avelgem. Het protest tegen die bovengrondse hoogspanningsleiding groeide snel aan in elke betrokken gemeente.

"Alleen ondergronds"

Ook bedrijven uit midden-West-Vlaanderen sluiten zich daar nu bij aan, onder wie Skyline, Boucherie, Vanrobaeys, Driessens en Bobrush. “We zijn niet tegen groene stroom, noch het Ventilusproject,” zegt initiatiefnemer Sofie Vandenbriele van Bulik 2.0. “Wij zijn voor Ventilus, en wel zo snel mogelijk, maar alleen als dat ondergronds op gelijkstroom wordt aangelegd. Als ondernemer zijn we ook verantwoordelijk voor de gezondheid van onze huidige en toekomstige medewerkers, zonder hen hebben we zelfs geen stroom nodig.”

Door in het oog

“Het grootste aantal bedrijfsgebouwen is pas recent gebouwd,” zegt Vandenbriele. De ondernemingen hebben veel geld neergeteld voor mooie, prestigieuze gebouwen en gronden langs de autosnelweg. Er is geïnvesteerd in duurzaamheid, groene zones, fitness op het werk, aantrekkelijke uren, ergonomische kantoren. Zo’n bovengrondse stroomkabel is dan ook een doorn in het oog van al wie heeft geïnvesteerd, en het bemoeilijkt nog meer de concurrentie met buitenlandse bedrijven.”

