Ondernemers aan kanaal Bossuit-Kortrijk blijven in onzekerheid

Er is al te lang onduidelijkheid over de uitbreiding van het Kanaal, de keuze van het tracé en wanneer dat allemaal gaat gebeuren. En dat zet een rem op hun groei want onteigeningen zijn niet uitgesloten. Het kanaal verbindt de Leie met de Schelde en nu kunnen er schepen varen tot 300 ton. Het is de bedoeling dat er na de uitbreidingswerken schepen tot 3.000 ton kunnen voorbijvaren. (Lees verder onder de foto)

Tracés

Timmerwerken Tweepunteen uit Kortrijk bijvoorbeeld is niet zeker van zijn toekomst op de huidige locatie. Zaakvoerder Cedric Hovelaque: "Kort na de verhuizing naar hier hebben wij vernomen dat we mogelijk onteigend moeten worden. Dat is ondertussen al twee jaar aan de gang. In één van de drie mogelijkheden, één van de drie traces loopt de nieuwe vaart hier dwars doorheen. Dat is een ramp voor onze firma".

Unizo eist duidelijkheid

Ondernemingsorganisatie Unizo nam al contact op met de Vlaamse Waterweg, Kortrijk en Harelbeke en eist duidelijkheid. "Onze ondernemingen willen vooruit. Huren, kopen, verbouwen, energie-efficiënt ondernemen. En momenteel weten zij niet als ze kosten maken of ze die ooit nog zullen recuperen".