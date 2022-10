Ondernemer uit Rollegem haalt slag thuis: studenten mogen 600 uur werken

Hij ijverde ervoor dat jobstudenten meer uren mogen werken, zonder dat ouders hun groeipakket (kindergeld) verliezen, en de politiek heeft hem daarin gevolgd. Jong ACV is daar niet zo tevreden over. De beslissing is niet in het belang van de student genomen, zeggen zij.

Hannes Catanzaro werkt in zijn cateringbedrijf in Rollegem bij Kortrijk met 22 jobstudenten. Die mogen dus maar 475 uren werken, maar dat is niet voldoende. "Als een student komt, moeten ze veel leren. Pas na 200 uur weten ze hoe ze moeten werken, en na 475 uur moesten ze al stoppen. Zo dreig ik er veel te verliezen."

Hannes' noodkreet ging deze zomer heel Vlaanderen rond. Nu heeft de regering beslist dat studenten 600 uren mogen werken tegen de sterk verlaagde sociale bijdrage, en dus kunnen ze meer verdienen. Jong ACV had het liever anders gezien. Zij had de jobstudenten liever vanaf dag één onderhevig gezien aan sociale zekerheid. Nicky Howie, ACV: "De regelgeving rond jobstudenten is complex. Ook over het al dan niet verliezen van kindergeld is heel wat verwarring. Jobstudenten tot 18 jaar konden bijvoorbeeld al onbeperkt werken. En ook oudere jobstudenten konden na die 475 uur nog 80 uur per maand werken, zonder dat aan het groeipakket werd geraakt."