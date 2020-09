Onderhoudswerken op Poperingse ring

In Poperinge starten vandaag werken op de ring. Het wegdek op de R33 Zuidlaan ter hoogte van de Westouterseweg is aan vernieuwing toe.

De rijweg wordt plaatselijk opgebroken en vernieuwd met asfalt, inclusief de onderlaag en fundering. Ook wordt een vluchtheuvel aangepast om de aansluiting met de Westouterseweg te optimaliseren. Er wordt eveneens gewerkt t.h.v. het rond punt N304 Reningelstseweg x R33 Zuidlaan.

De werken zullen een kleine maand duren. Het einde van de werken is voorzien tegen vrijdag 2 oktober maar slecht weer of andere omstandigheden kunnen die einddatum nog doen opschuiven. De werken gebeuren in drie fases. Het verkeer kan er beurtelings door.