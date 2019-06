Vanaf donderdag 27 juni 2019 starten, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, onderhoudswerken op de N31 Expresweg in Brugge tussen de N367 Gistelse Steenweg en N32 Torhoutse Steenweg.

De werken zullen tegen vrijdagochtend 28 juni afgerond zijn. De werken omvatten het vernieuwen van de toplaag in asfalt op de N31 tussen de N367 Gistelse Steenweg en de N32 Torhoutse Steenweg.

De werken worden in twee fases uitgevoerd: In fase 1 wordt er gewerkt op de snelle rijstrook in de rijrichting E40/Kortrijk vanaf de oprit N367 Gistelse Steenweg tot aan de afrit N32 Torhoutse Steenweg. De aannemer start op donderdag 27 juni om 9u ’s morgens. Tenzij het weer de aannemer parten speelt, zullen de werken klaar zijn voor de avondspits. Tijdens de werken moet het verkeer over 1 rijstrook.

Fase 2

Er wordt gewerkt op de trage rijstrook en de weefstrook in de rijrichting Zeebrugge vanaf de afrit N32 Torhoutse Steenweg tot aan de afrit N367 Gistelse Steenweg. De aannemer start op donderdag 27 juni na de ochtendspits en zal doorwerken tot vrijdagochtend. Tijdens de werken moet het verkeer over één rijstrook.