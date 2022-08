"Onderhoud wachtbekkens moet goedkoper"

Burgemeester van Anzegem Gino Devogelaere: "De grond van het wachtbekken moet normaal drie meter dieper zijn om capaciteit te hebben. Nu is dat niet meer, het zit compleet toe."

Het wachtbekken is 25 jaar geleden aangelegd: echt diep is het niet meer. De bodem is nog wat vochtig. Maar eigenlijk is dat slib, die hele dikke laag zouden ze eigenlijk moeten uitgraven.

"Slib verwerken is onbetaalbaar"

"Probleem is het slib, het slib verwerken: we mogen het slib niet meer naar de velden brengen, het moet naar de verwerking. Dat is eigenlijk hetzelfde als saneren. Maar wie kan dat betalen? Niemand kan dat nog betalen."

Dit wachtbekken uitscheppen is voor rekening van de provincie, maar de gemeente heeft zelf ook wachtbekkens, zoals hier in Vichte. De diepte is hier in twintig jaar gehalveerd, maar de gemeente graaft niets uit, want onbetaalbaar.

"Misschien dat de hogere overheid een oplossing heeft, samen met de gemeenten, daar willen we gerust aan meewerken", zegt burgemeester Devogelaere.