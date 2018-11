Onderhandelingen coalitie in Oostende bijna afgerond

De onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Oostende zitten in de laatste rechte lijn. Twee weken geleden zijn Open VLD, N-VA, Groen en CD&V met de gesprekken gestart.

Volgens Bart Tommelein (Open VLD) zal het bestuursakkoord in de loop van volgende week klaar zijn. Het opstellen van een akkoord is natuurlijk maar een deel van het werk. Het laatste woord is nog altijd voor de achterban van de vier partijen die deelnemen aan de coalitie.



“We hebben de inhoud van onderuit laten borrelen. Het was geen verhaal waarbij er een kandidaat-burgemeester een tekst neerlegt die te nemen of te laten was. Iedereen heeft evenveel kunnen bijdragen”, aldus Bart Tommelein.