Op een veld in Ieper is een ondergrondse tunnel uit de Eerste Wereldoorlog ingestort. Re-enactor Jeffrey Vankesbeulque uit Ieper was er net op zoek naar oorlogsmunitie, toen de tunnel instortte. Hij kwam met de schrik vrij. ​

Het Hooge Crater Museum aan de overkant van de straat heeft de plannen van het ondergrondse complex dat gebouwd werd door bijzondere eenheden. De zogenaamde dugout was een groot dorp waar meer dan 550 soldaten konden leven en werken. Er was een slaapzaal, keuken, machinekamer en elektriciteit. Het is niet de eerste keer dat tunnels uit het ondergrondse soldatenkamp instorten. Zo was er vorig jaar in het kraterbos vlakbij ook al een verzakking.