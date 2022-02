"Ondergronds is enige mogelijkheid voor Ventilus hoogspanning"

Voor het Ventilus-project is een ondergrondse hoogspanningslijn de enige optie. Dat is de conclusie na drie jaar onderzoek door Filip Vanaeken uit Meulebeke.

Sinds de voorstelling van het project zocht hij naar een alternatief zonder gezondheidsrisico’s. Z’n voorstel om naar ondergrondse gelijkstroom over te schakelen is volgens alle partijen haalbaar maar wel duurder.

Hogere kostprijs

Filip Vanaeken is geen wetenschapper maar heeft de voorbije drie jaar zowat al z’n vrije tijd gestopt in z’n persoonlijk onderzoek naar het Ventilus-project. Hij woont zelf op enkele honderden meter van het traject en is actief in het bewonersplatform.

"Ik baseer me op de studies die Elia heeft uitgevoerd en op internationale wetenschappelijke studies, zowel over de gezondheid van mens en dier. Voor de techniek is het ook van belang om rekening te houden met meer dan honderd gelijkstroomprojecten die in de wereld al gerealiseerd zijn", zegt Filip.

Ook professor Van Hertem, die aangesteld is door de intendant, en zelfs ook netbeheerder Elia geven toe dat het kan. "Nadeel is de hogere kostprijs, maar dat weegt niet op tegen de risico’s om leukemie of kanker te krijgen." Het onderzoek moet nu dienen om de verzoekschriften of de mogelijke juridische stappen inhoudelijk verder te onderbouwen.

Zaterdag is er in Bavikhove ook nog een actie tegen het Ventilus-project.