Onderdelen voor grootste windturbinepark aangekomen

Terwijl de straten in Oostende er ongezien rustig bij liggen door de Coronacrisis, startte Otary in de haven de installatiewerken van het tot nu toe grootste windpark voor de Belgische kust.

Gisteren werden de eerste zes torenelementen van het SeaMade offshore windpark gelost op de REBO-terminal. Deze onderdelen zijn geproduceerd in Noord-Spanje en vanuit de haven van Aviles aan boord van het speciale schip Rotra Vente verscheept. In de komende maanden zullen Rotra Vente en het zusterschip Rotra Mare alle windturbinecomponenten (58 gondels, 174 torendelen en 174 bladen) voor het SeaMade offshore windpark verschepen vanuit verschillende sites naar de REBO-terminal in Oostende. REBO slaat alle onderdelen op, de pre-assembleert ze en laadt het installatieschip 'Apollo' dat van Oostende naar de offshore-sites van SeaMade zal varen.

Energievoorziening voor 485.000 gezinnen

SeaMade is voorlopig het laatste windpark dat gebouwd wordt op de huidige windparkconcessie in het Belgisch deel van de Noordzee. 58 windturbines met een capaciteit van 8 MW moeten voldoende elektriciteit produceren om 485.000 Belgische huishoudens van groene stroom te voorzien.