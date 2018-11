Onderdelen historische HST naar Brugge gebracht

Dat gebeurde niet via het spoor, wel via een uitzonderlijk transport over de weg. De locomotief en het rijtuig maakten in 1994 deel uit van de eerste hogesnelheidstrein die in België reed. De NMBS wil de voertuigen toevoegen aan haar historische collectie, zodat ze in de toekomst kunnen worden tentoongesteld in Train World, het treinmuseum van NMBS in Schaarbeek.

Het waren koning Albert II en koningin Paola die bijna een kwarteeuw geleden, op 13 oktober 1994, de eerste rit met de Eurostar van Brussel naar Londen inhuldigden. Het ging toen om de eerste hogesnelheidstrein die ooit in ons land reed.