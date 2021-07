Ondanks minder goed weer beleeft kust goede julimaand

Het weer mag dan wel tegenvallen, toeristisch gezien is juli een goede zomermaand. Alleen stranduitbaters morren wat, want strandweer was het vaak niet. Zoals vandaag, bij een strakke wind. Maar er was de hele maand wel veel volk aan de kust.

Dat is hoe ze in Nieuwpoort de voorbije maand evalueren. Burgemeester Geert Vanden Broucke. "Andere jaren is het wachten tot 15 juli voor de grote massa naar zee komt, nu was er al vanaf dag één van de vakantie veel volk," zegt hij. En volgens hem komt dat door corona. Waardoor veel landgenoten en tweedeverblijvers kozen voor hun logies aan zee. Ook hoteluitbaters bevestigen dat. Er was een maximale bezetting en ook voor augustus zien de boekingen er goed uit. (Lees verder onde de foto)

Strandbars

Stranduitbaters zijn dan weer verdeeld gelukkig. Strandcabines waren meteen verhuurd, er wordt bij wijze van spreken voor gevochten, maar beachbars die het vooral moeten hebben van het mooie, droge weer deden minder goeie zaken. Er waren amper zeven zonnige dagen.Stranduitbater Bert Ternier: "Juli was niet overdreven denderend. We hebben veel regen gehad, veel wind en weinig zon. Zeker de eerste weken van juli. De derde week was fantastisch met zomerse temperaturen.

De Nieuwpoortse horeca en handelaars verwachten veel van augustus. Met een beetje meer zon en minder regen wordt het ongetwijfeld een topmaand.