Ondanks goede weer nog geen redders aan zee

Met temperaturen rond de 20 graden aan zee, willen sommigen zich misschien al in de Noordzee wagen. Maar dat kan nog niet op een veilige manier gebeuren, klinkt het bij de kustgemeenten: er zullen dit weekend nergens strandredders op post zijn.

Dat er nog geen redders op de stranden te zien zullen zijn, heeft verschillende redenen: zo is het water momenteel nog te koud. Met een temperatuur van circa 9 graden is het onverantwoord om te zwemmen in zee.

Geniet van en aan de #kust dit #paasweekend ! Maar denk eraan: zwemmen is nog niet toegestaan! — IKWV (@_IKWV) 19 april 2019

De intercommunale strandreddingsdienst IKWV geeft ook aan dat de inzet van redders sterk verschilt per kustgemeente. Er bestaat ook maar één akkoord hierover: van 15 juni tot 15 september zijn er per kustgemeente redders aanwezig in minstens één strandpost. Voor de rest leggen de gemeenten zelf de puzzel.

Vanaf wanneer wel?

Blankenberge is één van de eerste gemeenten met een reddingsdienst: al vanaf 1 mei. Koksijde voorziet redders in de verlengde weekends van Hemelvaart (30 mei tot en met 2 juni) en Pinksteren (8 tot 10 juni), net als De Haan en Oostende. Die laatste gaat ook door tot 30 september, als het weer dat nog toelaat.

Een gedetailleerd overzicht met de geopende zwemzones kan je op https://www.ikwv.be/locaties vinden!