Onbetaalbare gasfactuur doet zwembad Dominiek Savio sluiten: “een hel voor de bewoners”

Het zwembad wordt vooral gebruikt door mensen met een fysieke beperking, daardoor is de temperatuur van het zwembad tot drie graden hoger dan bij een normaal zwembad.

“De sluiting is een hel voor de bewoners, vooral omdat voor hen het zwembad net een vrije plek is. Als je dat afpakt, neem je hun vrije wereld af”, klinkt het bij directeur Kaat Delrue. Maar een andere optie is helaas niet mogelijk. De energiefactuur van het voorbije jaar was al bijzonder hoog en de voorspelling voor de komende maanden zien er somber uit.