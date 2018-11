In Diksmuide is het onbemand vaartuig Cogge voorgesteld. Het gaat om een klein prototype.

Gedurende een half jaar wordt op de IJzer tussen Diksmuide en Nieuwpoort de technologie getest om autonoom te varen, zonder schipper aan boord dus. En dat gebeurt met de Cogge, die bij de voorstelling van het project in de vaart werd gebracht. De naam Cogge verwijst naar Karel Cogge. Dat is de sluiswachter die verantwoordelijk was voor de onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914, waardoor de opmars van de Duitsers gestopt werd.

Onbemand varen is één van de mogelijkheden om op termijn meer transport langs de waterwegen te laten verlopen en op die manier vrachtwagens van de weg te halen