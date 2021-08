Begin augustus slaakte Het Blauwe Kruis een noodkreet omdat er massaal dieren werden afgestaan. Volgens het asiel ging het in de meeste gevallen om corona- of quarantainekatten die in huis waren genomen tijdens de lockdowns. Maar nu mensen weer gaan reizen is er vaak geen plaats meer voor de viervoeters.

Nu worden katten blijkbaar gewoon voor de deur van het dierenasiel gedumpt. Het Blauw Kruis heeft de politie op de hoogte gebracht en is op zoek naar eventuele getuigen.

