Onbekende soldaten begraven op Tyne Cot

Tijdens een heel bijzondere Last Post-ceremonie onder de Menenpoort in Ieper was er gisteravond ook een eerbetoon aan twee gesneuvelde Australische soldaten.

Australische militairen brachten de kisten met de stoffelijke resten naar voor. De kisten waren bedekt met de Australische vlag.

De overblijfselen van de twee Australische soldaten en ook één Engelse soldaat werden in 2016 gevonden bij werkzaamheden in de Vijfwegestraat in Zonnebeke, in de buurt van het Tyne Cot Cemetery, de grootste militaire begraafplaats van de Commonwealth. Maar er waren echter te weinig aanwijzingen om de gesneuvelde militairen te kunnen identificeren. Ze werden vandaag alle drie op Tyne Cot herbegraven. (lees verder onder de foto)

Om stipt 14u kwamen de lijkwagens aan aan Tyne Cot Cemetery, de grootste begraafplaats van de Commonwealth in Vlaanderen, en werden de kisten met de stoffelijke overschotten naar hun finale rustplaats gebracht waar ze een grafsteen krijgen met "Known unto God" op.

Het werd een traditionele herbegrafenis met historisch duiding, gebeden, de volksliederen en uiteraard de Last Post. Er werd ook drie vuursalvo's afgeschoten. De plechtigheid werd door een paar honderd geïnteresseerden, veelal Britten gevolgd. Ook komende donderdag wordt nog een Britse soldaat herbegraven. Ook zijn identiteit kon niet achterhaald worden. Hij krijgt een laatste rustplaats op Buttes New British Cemetery in het Zonnebeekse Polygoonbos

Darren Chester, minister van veteranenzaken Australië: "We weten niet wie ze zijn. Dat toont nog eens de enorme tragedie van de eerste wereldoorlog aan. Daarin lieten zoveel mensen het leven. Ze werden in anonieme graven gelegd, waarvan zelfs hun families niets wisten. Dit is onze manier om eer te betonen aan de gesneuvelde soldaten. En het is ook de manier waarop de jongere generaties eer kunnen betonen aan de mensen die zoveel gegeven hebben."