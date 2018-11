Gisteren werd een negenjarig meisje na schooltijd bijna door een onbekende in een wagen gesleurd. De schooldirectie van basisschool De Fonkel in Aartrijke deed er aangifte van bij de politie. Volgens de politie is er evenwel geen reden tot paniek, maar ze gaat extra patrouilleren in de buurt van de scholen in Zedelgem.