De eigenaar, een man uit Oudenburg, betrapte de dader op heterdaad, maar die kon wegvluchten in de velden. Het gaat om een man in donkere kledij met een kap op zijn hoofd. De politie onderzoekt de zaak. Wat het motief was van de onbekende, is niet duidelijk. Het paard zelf was niet onder de indruk. (lees verder onder de foto)

Vorig jaar was ook al een veulen van de merrie het slachtoffer van een gelijkaardig feit. Het veulen was toen vastgebonden met een rolluiklint.