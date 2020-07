Omzet Balta met meer dan een derde gedaald

Tapijtgroep Balta uit Wielsbeke heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een omzetverlies van ruim 106 miljoen euro geboekt, een daling met 36 procent tegenover een jaar eerder.

Dat meldt het West-Vlaamse bedrijf in een persbericht waarin het een corona-update geeft. Ondanks de negatieve impact van het coronavirus op de omzet, was de nettokasstroom wel 7 miljoen euro positief.

Bij de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal liet Balta al weten dat de omzet in maart, toen de lockdown van start ging, sterk was afgenomen. Midden mei gingen de fabrieken weer open nadat de nodige stappen gezet werden om de werknemers te beschermen tegen het coronavirus.

"Het tweede kwartaal was een uitdaging vanwege de COVID-19-lockdowns die een significante negatieve impact hadden, vooral in april. Vanaf midden mei verbeterde de situatie", aldus Balta in het persbericht. "Het bedrijf heeft grote inspanningen gedaan om de kosten te drukken en cash te behouden om de negatieve impact van de pandemie te verzachten, terwijl het ook inspanningen leverde om het personeel te beschermen."

Eerder kondigde Balta al aan 6 van de 8 fabrieken tijdelijk te hebben gesloten om de kosten te verminderen en te snijden in de maandelijkse vergoeding van de CEO en de managers.