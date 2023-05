Omstreden containers op kerstmarkt krijgen houten bekleding

De zwarte containers die de kerstchalets vervangen, staan al twee jaar op de kerstmarkt. Bezoekers vinden dat die zorgen voor een koude en kille sfeer, blijkt uit een bevraging. De containers blijven staan, maar ze gaan er anders uitzien. Mieke Hoste, schepen van toerisme: "Wij gaan de zwarte units aankleden met houten latten, en ook aan de achterkant, de rugzijden, gaan we een houten afsluiting plaatsen. Ook de ingang van de kerstmarkt, daar kiezen we voor houten poorten." (lees verder onder de foto)

’t Gaat om een investering van 200.000 euro. De kerstmarkt in Brugge maakt deel uit van ‘Wintergloed’ met ook een lichtwandeling. Ook de handelaars in Brugge zijn tevreden met de aanpassing. Dirk Vanhegen, Brugs handelscentrum: "We zijn blij omdat we ermee zaten. Op de andere locatie, het Minnewaterpark waar het volledig hout was, daar kregen we meer positieve reacties dan over de metalen wanden. En dan hebben we gezegd van: OK, als we samen met de stad Brugge kunnen komen tot een mooie oplossing, samen met Brugge Plus, waarom niet?"