Het kunstwerk eert de 12.000 Letten in het Krijgsgevangenenkamp in Vloethemveld, na de Tweede Wereldoorlog. Maar omdat de Letten met de nazi's meevochten tegen de Russen eert de gemeente eigenlijk oorlogsmisdaden, klonk het onlangs. Dat is niet zo, benadrukt de gemeente en ze geeft het Brivibaplein straks een nieuwe naam. Briviba is Lets voor vrijheid, en dat wekt blijkbaar een verkeerde indruk, zegt Zedelgem.