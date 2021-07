Omleidingsweg Anzegem blijft voor beroering zorgen

Het plan voor een omleidingsweg rondom Anzegem blijft voor beroering zorgen. Dit keer is het de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening die voor opschudding zorgt.

De provinciale commissie ruimtelijke ordening heeft zich in het advies van 24 juni 2021 uitgesproken voor de omleidingsweg rond Anzegem. Dit gebeurde met 7 stemmen voor, 3 tegen en 5 onthoudingen. Door de onthoudingen en de tegenstemmen stelt het actiecomité ‘Omring Anzegem Niet’ dat slechts een minderheid van de provinciale commissie resoluut voor het plan is. Het actiecomité vraagt de provincieraadsleden daarom om het ruimtelijk uitvoeringsplan niet definitief goed te keuren. Bovendien werden er meer dan 1.000 bezwaren ingediend tegen het plan. Het gemeentebestuur ten slotte, is gezien het negatieve advies, eveneens geen vragende partij voor een omleidingsweg.