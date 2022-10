De rechter in beroep heeft de omgevingsvergunning vernietigd voor de kap van hakhout langs het kanaal Gent-Oostende in Beernem. De vzw Bescherm Bomen en Natuur had beroep aangetekend tegen de vergunning.

Voor de bomen langs het kanaal in Beernem komt de uitspraak wel te laat, want die zijn anderhalf jaar geleden gekapt. In opdracht van de Vlaamse Waterweg. En dat was dus niet naar de zin van mensen in de buurt. Die hopen dat de uitspraak van de rechter er elders wel voor kan zorgen dat bomen niet gekapt worden.