Omgevallen kaars zorgt voor brand in spirituele winkel

In Waregem heeft een brand gewoed in een spirituele winkel in de Henri Lebbestraat.

De brand ontstond op de zolderverdieping nadat er een kaars was omgevallen. Er was meteen veel rookontwikkeling, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon verhinderen dat de vlammen oversloegen naar de aanpalende woningen. Er vielen geen gewonden, een huisdier is gered. De Henri Lebbestraat is tijdelijk afgesloten.

In de winkel worden esotherische producten verkocht zoals wierook, kaarsen, stenen en mineralen. Er worden ook spirituele workshops georganiseerd. Toen de brand ontstond, was de winkel open.