Oma van 72 slaat meisje van 16 en dreigt met rollator

Een vrouw van 72 uit Brugge heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. Annie C. sloeg een meisje van 16 in het gezicht en dreef haar in het nauw met haar rollator.

De vrouw kwam op 6 juni 2018 tussenbeide in een ruzie tussen haar kleindochter A. en N. aan het station van Brugge. De oma zou volgens een ooggetuige drie keer in het gezicht van het slachtoffer geslagen hebben. Bovendien zou de 72-jarige vrouw met haar rollator het slachtoffer in het nauw gedreven hebben. Het meisje hield aan de feiten een hersenschudding over.

"Ik was helemaal in paniek, want ik zat in een hoekje en kon niet weg", zei Annie C. op de zitting. De beklaagde beweerde dat toen ze tussenbeide wilde komen, het slachtoffer zich tegen haar keerde. "Ze heeft me uitgescholden voor hoer, maar ik heb zeker niet in haar aangezicht geslagen. Dat zijn grove leugens, ik zou dat nooit doen", verklaarde Annie C. op het proces.

De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak voor de vrouw, die nog een blanco strafblad heeft. De rechter doet uitspraak op 27 januari.