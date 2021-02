O.M. wil beschuldigde voor opzettelijke kruisboogmoord in cel

Volgens de procureur-generaal handelde de Tieltenaar duidelijk met voorbedachten rade toen hij op 1 mei 2018 Bjorn De Vrieze (28) met een kruisboog van het leven beroofde. De keuze van het wapen liet volgens de openbaar aanklager weinig twijfel bestaan over de bedoelingen van de beschuldigde. "Door de kruisboog te gebruiken was Bjorn kansloos, hoewel groter, sterker en meer getraind dan Jordy."

Eerder had ook de advocaat van de toenmalige partner van beide betrokkenen zijn pleidooi al gehouden. Meester Eric Van Hauwermeiren probeerde uit te leggen waarom Sarita V. na de feiten toch nog ruim een jaar een relatie had met de man. "Vanaf dag 1 hebben Jordy en zijn ouders haar verweten. In de gevangenis is ze met een ijzeren berenklem vastgezet."

Geen schuldbesef

Op het assisenproces over de kruisboogmoord hebben de advocaten van de burgerlijke partijen ook hun pleidooien gehouden. Volgens meester Luc Arnou voerde Jordy V. zijn plan om zijn liefdesrivaal Bjorn De Vrieze (28) om te brengen nauwgezet uit. De beschuldigde kreeg ook een gebrek aan spijt aangewreven.

In zijn pleidooi wees meester Arnou, die één van de burgerlijke partijen vertegenwoordigt, de juryleden op de vele leugens van de beschuldigde. Zo verklaarde hij eerst dat hij de kruisboog al jaren in zijn bezit had en in een beek had gedumpt. Meester Brigitte Vander Meulen pleitte dat van schuldbesef in haar ogen geen sprake is.

Lees hier alles over dit dossier