OM vraagt veroordeling voor gifmoord

In het requisitoir werd opgemerkt dat Pieter P. bijna was weggekomen met zijn daden. "Het heeft geen fractie gescheeld. Een druppel bloed, daarvan heeft het afgehangen bij de ricinetest. Moord kan nooit perfect zijn, maar het was wel een hallucinant en uitgekiend scenario." Een Oscar verdient de beschuldigde volgens Maarten Ampe niet, want er zaten toch te veel gaten in zijn verhaal. "Dit heeft alles wat een goede serie nodig heeft. Moord, drama, intriges, bedrog, seks, leugens en verschillende plotwendingen. Pieter P. heeft zijn eigen serie geschreven en was naast acteur ook producent scriptschrijver en regisseur."

Vervolgens werd gewezen op de gruwel van de feiten, die zelfs op het medisch personeel een grote indruk maakte. "Verpleegsters met 17 jaar ervaring hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Het toilet lag vol stoelgang, ze lag omgekeerd van pijn in bed. U hebt haar laten afzien als een beest." Anderhalve maand later kwam aan het licht dat het slachtoffer ricine kreeg toegediend. Die test was echter enkel in het bewuste ziekenhuis mogelijk. "Dat stond niet in zijn script.

Pieter P. had de pech dat hij haar naar AZ Groeninge in Kortrijk heeft gevoerd. Maar mocht hij haar binnengevoerd hebben in AZ Delta in Menen, dan zaten we hier vandaag niet." Het openbaar ministerie wees de jury ook op de vele leugens en het manipulatief gedrag van de beschuldigde. Zo beweerde hij lang dat zijn partner wellicht zelfmoord had gepleegd. Later stelde hij dat ze de bonen misschien had opgegeten in een poging om te vermageren. Uiteindelijk bekende hij toch, maar haalde hij de fysieke mishandeling van de kinderen als motief aan. P. zal zijn schuld dus ook niet betwisten. "Er bestaat geen twijfel over dat ricine de dood teweegbracht. Overal te vinden op internet, staat ook op de zakjes en meneer P. wist dat ook."

Maarten Ampe plaatste echter grote vraagtekens bij het vermeende motief van de beschuldigde. "Dat de verstandhouding tussen Dana en zijn oudste zoon niet goed zat, daar is iedereen het over eens. Maar daar het motief van maken? Daar geloof ik niet in." Vervolgens werd onder andere gewezen op een mogelijke financieel aspect. P. deed kort voor de feiten immers opzoekingen over hun schuldsaldoverzekering. "Als hij ergens geld kon uitslaan, zou hij het niet nalaten. Het ging zelfs zover dat hij geld sloeg uit de laattijdige levering van de bonen waarmee hij Dana om het leven bracht." Volgens de openbaar aanklager zou P. de mosterd gehaald hebben bij Breaking Bad, al blijft hij ontkennen dat hij die serie ooit gezien heeft. "Een beetje serieliefhebber zoals meneer P. zal toch wel zeker de beste serie ooit bekeken hebben? Waarom blijft u daarover liegen? Eigenbelang?"

P. mengde de ricinuszaden door het eten van het slachtoffer, maar blijft ook vaag over de precieze maaltijden. Het OM suggereerde ook dat de beschuldigde mogelijk nog extra wonderbonen toediende de ochtend van 12 oktober 2018. Hij haalde toen immers plots nog enkele potjes preparé. Ten slotte werd in het requisitoir geconcludeerd dat kindermishandeling niet de aanleiding voor de feiten was. "Ik ben ervan overtuigd dat P. de beslissing had genomen om weg te gaan bij Dana. Tot hij plots besefte wat hij dreigde te verliezen. Dat doemscenario van zijn vechtscheiding wou hij geen tweede keer meemaken. De gevolgen van de breuk en de schrik voor een nieuw financieel debacle, dat was in mijn ogen de aanleiding om te kiezen voor de meest gruwelijke optie." Dadelijk komt de verdediging aan het woord.