OM vraagt strenge straf voor man die Marthe (23) heeft doodgereden

Het openbaar ministerie vraagt een strenge straf voor een jongeman van 24 die in juni vorig jaar in Roeselare een meisje van 23 heeft doodgereden.

Marthe was na de Batjes met haar fiets op weg naar huis. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Hij sprak in de rechtbank z’n schaamte uit. Een broer van Marthe nam zelf ook het woord, met een emotionele oproep om drinken en rijden niet te combineren.

Marthe fietst naar huis als ze wordt aangereden door een jongeman van 24. Hij rijdt veel te snel, heeft veel te veel gedronken en is onder invloed van cannabis. Marthe overleeft het niet. Het openbaar ministerie vraagt nu een strenge straf, en wil dat de man ongeschikt wordt verklaard om te rijden. De familie wil geen geldsom of gevangenisstraf, wel een maximaal rijverbod.

