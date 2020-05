O.M. vraagt maximumstraf voor dodelijke messteek

Dat gebeurde in oktober 2018 in een studio langs de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Tommy J. kreeg het in zijn kelderappartement aan de stok met zijn vriend Will D., die naast de pot geplast had. Tijdens die banale discussie zou D. eerst een duw gegeven hebben, waarna de beklaagde uithaalde met een steakmes. Het slachtoffer werd hierbij in het hart geraakt. Opvallend genoeg sliep J. nog enkele uren vooraleer hij de hulpdiensten verwittigde.

Geen intentie om te doden

In eerste instantie werd de dertiger aangehouden op verdenking van moord, maar het parket is van oordeel dat de Oostendenaar niet de intentie had om zijn kameraad van het leven te beroven. Daardoor staat hij terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. Het OM en de verdediging schetsten vooral een ontluisterend beeld van de leefomstandigheden van de betrokkenen. Ze kampten immers allebei met een hardnekkige drank- en drugsverslaving, al zou J. zich in de gevangenis herpakt hebben. Meester Kris Vincke stelde voor om een deel van de straf onder voorwaarden op te leggen. De rechtbank doet uitspraak op 22 juni.

