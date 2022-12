Olivier Vandecasteele veroordeeld tot 28 jaar cel in Iran

NGO-medewerker Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke is in Iran veroordeeld tot 28 jaar cel. Vandecasteele zit al driehonderd dagen onschuldig in de cel.

De familie van Olivier Vandecasteele heeft het nieuws van zijn veroordeling vernomen tijdens een overleg met premier Alexander De Croo en justitieminister Vincent Van Quickenborne. Vandecasteele kreeg in Teheran een schijnproces. Een celstraf van 28 jaar cel betekent dat hij pas in 2050 vrij zou komen, hij is dan 69.

Toch nog hoop?

Het is voorlopig wel nog onduidelijk waarvoor Vandecasteele exact is veroordeeld. Zijn familie uit Aalbeke noemt de situatie intussen uitzichtloos. Zeker nu de vermeende Irandeal voorlopig drie maanden geschorst is. In dat verdrag kunnen ons land en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren, als ze veroordeeld zijn. De veroordeling van Vandecasteele zou dus eventueel wel kunnen betekenen dat hij naar ons land kan terugkeren, als de deal weer doorgaat tenminste.

Het leven in de gevangenis in Teheran is hard, bleek onlangs ook nog uit foto's: Vandecasteele bleek op een jaar tijd fel vermagerd en gaf een getekende indruk.

