Olivier Vandecasteele belde nogmaals met familie: "25 kilogram afgevallen"

Op 20 januari mocht Vandecasteele zijn familie spreken via een videogesprek. Het was nog maar de vierde keer dat zijn familie hem kon spreken sinds zijn gevangenhouding. De familie laat via een persbericht weten dat het gesprek ongeveer een kwartier duurt. Tijdens dat gesprek heeft Vandecasteele bevestigd dat hij veroordeeld is tot een gevangenisstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen.

Vandecasteele gaf ook aan dat hij de afgelopen 16 dagen doorbracht in volledige isolatie. De bewakers die aanwezig waren tijdens het videogesprek, waren de eerste gezichten die hij zag na zijn isolatie. Volgens de familie is Vandecasteele sterk vermagerd, hij gaf zelf aan 25 kilogram te zijn afgevallen.

Andere kledij

De man droeg merkbaar andere kledij dan tijdens eerdere gesprekken.“Hoewel we blij zijn met de mogelijke verbetering van zijn kledij, vroeg Olivier eind december al om warmere kleren”, meldt de familie. Het gesprek vond ook plaats op een andere locatie. Vandecasteele zit al bijna een jaar in de gevangenis. Hij werd op 24 februari 2022 aangehouden door de Iraanse autoriteiten.

