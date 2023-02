Olivier Vandecasteele al één jaar vast in Iran

De hoop van de familie is nu gericht op 8 maart. Dan spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over een uitwisseling met een Iraanse gevangene, die bij ons is veroordeeld voor terrorisme. Nathalie Vandecasteele: "We zijn nu 1 jaar later en er is nog altijd geen duidelijkheid over de oplossing die zal gevonden worden om Olivier daaruit te krijgen. De stress wordt almaar groter. Het wordt steeds moeilijker, ook voor de familie, om het vol te houden."

Niemand had ooit kunnen denken dat Olivier Vandecasteele 1 jaar na zijn arrestatie nog altijd zou zitten wegkwijnen in een Iraanse cel. En elke dag telt. Een schijnproces leidde tot zijn veroordeling, maar sindsdien lijken de onderhandelingen over zijn vrijlating muurvast te zitten. Alle hoop is nu gericht op het Grondwettelijk Hof, dat zich op 8 maart zal uitspreken over een mogelijk gevangenenruil met de Iraanse terrorist Assadi, die in ons land gevangen zit. "Als er een andere oplossing was om niet Assadi vrij te laten, dan zou dat al gebeurd zijn. En dat is wel het probleem. Het is de enig oplossing die bestaat om Olivier vrij te krijgen."

Maar de familie mag er niet aan denken dat het Grondwettelijk Hof de gevangenenruil opnieuw zou afwijzen. En dus klampt iedereen zich vast aan een strohalm, maar van opgeven kan geen sprake zijn. "Wat we nog meer nodig hebben is nog meer steun van alle Belgen om druk te zetten op onze regering. De Belgen moeten, zodra er een beslissing van het Grondwettelijk Hof is, positief of negatief, hoe dan ook actie ondernemen om Olivier vrij te krijgen."

Zondag wordt opnieuw actie gevoerd in vijf steden om de druk op te voeren.