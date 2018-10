Olijfbomenpest vastgesteld in bedrijf Roeselare

In een bedrijf in Roeselare is een bacterie ontdekt die planten en bomen kan besmetten en doen sterven.

Het gaat om een bacterie die verantwoordelijk is voor de olijbomenpest. Voor de mens is de bacterie ongevaarlijk, voor planten des te meer. De bacterie is binnengreaakt door geïmporteerde Spaanse sierolijfbomen. Het Federaal voedselagentschap (FAVV) onderzoekt de besmetting in het bedrijf. Op het bedrijf werden alle besmette planten en alle andere olijfbomen vernietigd. Het FAVV voert nu verder alle nodige onderzoeken om na te gaan of de bacterie zich niet verder heeft verspreid en bijkomende maatregelen nodig zijn. De bacterie besmet enkel specifieke planten.

De bacterie kan grote schade veroorzaken in de olijf- en citrusvruchtenteelt en in wijngaarden, maar ook in openbare, groene ruimten en in stedelijke omgeving. De bacterie is vanuit Amerika in Europa geïntroduceerd. In Italië veroorzaakt ze de beruchte sterfte van olijfboomgaarden, en ook in Frankrijk en in Spanje zijn er veel uitbraken vastgesteld op heel wat verschillende plantensoorten.