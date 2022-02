Olieresten aangespoeld van Middelkerke tot Knokke-Heist

"We kunnen spreken van stukjes van ongeveer de grootte van een duim, die zich vooral concentreren op de stranden van Middelkerke en Bredene", zegt gouverneur Carl Decaluwé. Het gaat vermoedelijk om vastgeklitte ruwe stookolie (heavy fuel). Waar die vandaan komt, is niet geweten. (lees verder onder de foto)

De Dienst Beheerseenheid van Het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) heeft een vliegtuig ingezet die moet nagaan vanwaar de vervuiling komt en of er nog meer olievlekken op onze kust afkomen Mogelijk gaat het om historische vervuiling vanop de zeebodem die door storm Corrie begint aan te spoelen. "De kans bestaat dat het om historische vervuiling gaat. Met andere woorden: stukjes die al op de bodem van de zee lagen en door het stormweer van de afgelopen periode nu aanspoelen", aldus Decaluwé.

Aan de Westkust zijn geen oliesporen gevonden. Toch worden wandelaars met honden aangeraden om het strand niet te betreden. Ook Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden volgt de zaak op de voet, zegt ze op Twitter. In Oostende is er een commandopost van de verschillende diensten.

Ik word in realtime op de hoogte gehouden van de omvang van deze vervuiling en verdere aanpak. In de brandweerkazerne van Oostende is een commandopost ingericht. Brandweer, Civiele Bescherming, politie, defensie en de crisiscellen evalueren de situatie. https://t.co/jhYmUj1GCS

— Annelies Verlinden (@AnneliesVl) February 7, 2022